Защита прав: более 2,4 тысяч проверок провели социнспекторы

По итогам проверок выдано 949 предписаний об устранении выявленных нарушений, а также наложено 961 административное взыскание в виде штрафов на общую сумму более 215,8 млн тенге.
Государственным контролем охвачены: акиматы — 174, центры оказания специальных социальных услуг — 99, ИП — 49, школы — 802, магазины — 21, отделы и управления местных исполнительных органов — 110, дом культуры — 12, архивы, музеи — 12, банки — 12, детские сады — 468, колледжи, лицеи — 144, кафе, рестораны, гостиницы — 33, нотариусы — 4, государственные учреждения — 114, больницы, поликлиники — 88, санатории — 8, торговые дома — 39, отделения АО «Казпочта» — 9, пункты полиции — 8, стомалогия — 4, реабилитационные центры — 11, автобусный парк, авто/жд вокзалы, аэропорты — 9, библиотека — 4, ДЮСШ, спортшколы — 16 и другие.
Так, в области Абай по обращению общественного объединения проведена внеплановая проверка одного из торговых домов из-за отсутствия доступной среды для лиц с инвалидностью (далее — ЛСИ). По итогам проверки субъект привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а также внесено предписание об устранении нарушений.
При этом инспекторы отмечают положительные изменения в адаптации социальной инфраструктуры для ЛСИ.
«С каждым годом условия для лиц с инвалидностью становятся лучше. Новые объекты уже доступны, предусмотрены пандусы, поручни, тактильные средства, лифты. Ранее действующие объекты также модернизируются. Например, на рынке Grand Bazar оборудовано 20 парковочных мест для лиц с инвалидностью, а доступ на второй этаж теперь возможен даже без посторонней помощи. Все центры обслуживания населения стали доступными: пандусы соответствуют требованиям, двери широкие, порогов нет. Считаю, что работа в этом направлении ведется на должном уровне», — отметил житель г. Тараз Астанакул Керимкулов, лицо с инвалидностью второй группы.
Напомним, с 1 июля 2023 года, после вступления в силу Социального кодекса РК, в стране внедрен институт государственных инспекторов социальной защиты. В их компетенцию входит контроль за соблюдением законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью, предоставления специальных социальных услуг и социального обеспечения.