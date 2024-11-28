Защита прав: более 2,4 тысяч проверок провели социнспекторы

«С каждым годом условия для лиц с инвалидностью становятся лучше. Новые объекты уже доступны, предусмотрены пандусы, поручни, тактильные средства, лифты. Ранее действующие объекты также модернизируются. Например, на рынке Grand Bazar оборудовано 20 парковочных мест для лиц с инвалидностью, а доступ на второй этаж теперь возможен даже без посторонней помощи. Все центры обслуживания населения стали доступными: пандусы соответствуют требованиям, двери широкие, порогов нет. Считаю, что работа в этом направлении ведется на должном уровне», — отметил житель г. Тараз Астанакул Керимкулов, лицо с инвалидностью второй группы.