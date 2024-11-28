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Объявлено о завершении поисков пропавшего в Омске три дня назад подростка

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил в четверг, 28 ноября 2024 года, о завершении поисков подростка 2008 года рождения, местонахождение которого оставалось неизвестным три дня — с понедельника, 25 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Поиски несовершеннолетнего были объявлены накануне, 27 ноября.

По информации волонтеров, парень нашелся живым. Где он пропадал все это время, не уточняется.