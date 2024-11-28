Таможенники из Ростовской области отправили военным конфискованный автомобиль

Таможенники из Таганрога передали воинскому подразделению Министерства обороны конфискованный автомобиль Nissan Primera. Транспорт теперь будут использовать при выполнении боевых задач. Об этом говорится на сайте Южного таможенного управления.
Машину по решению суда изъяли у нарушителя, пропустившего завершение срока временного ввоза, этот период истек еще в июле.
Отметим, с начала 2024 года таможенники передали военным уже семь конфискованных автомобилей.
Напомним, транспорт, который не регистрировали на территории действия Евразийского экономического союза, можно ввозить на год. По истечении этого периода такое имущество декларируется.
При несоблюдении сроков временного ввоза возникает обязанность по уплате таможенных платежей. Также за нарушение могут привлечь к ответственности в соответствии с законодательством.