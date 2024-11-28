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ГПК: въезда в Литву ожидают около 1 тыс. грузовиков

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Въезда в Литву ожидают около 1 тыс. грузовиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Перед пунктом пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») въезда в Польшу ожидают 840 грузовиков. Контрольные службы польского пограничного перехода за сутки оформили 58% транспорта от нормы.

Около 1 тыс. грузовиков фиксируется перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за сутки въехало в Литву через пограничный переход «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») — 18% от нормы. Сотрудники пункта пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») пропустили в Литву 42% фур.

Перед латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») на въезд в ЕС фиксируется 530 фур. Через «Патерниеки» на территорию Латвии въехало всего 29% авто.

По состоянию на 10.00 въезда в Польшу перед польским «Тересполем» (сопредельный «Брест») ожидают 55 легковушек.