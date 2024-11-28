Во Владивостоке запустят новые маршруты на остров Русский

Два дополнительных маршрута будут запущены во Владивостоке с 1 декабря, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города. Автобусы № 22К и № 29Б будут возить пассажиров от океанариума до Поспелова и из центра до бухты Боярин.
«С 1 декабря во Владивостоке начнут работать два дополнительных маршрута — № 22К “Приморский океанариум — Мини-ТЭЦ “Центральная” — Поспелово — Канал (о. Русский) — Парис — Приморский океанариум” и № 29Б “Океанский проспект — б. Боярин — Океанский проспект”. Обслуживать их по итогам открытого аукциона будет муниципальное предприятие “ВПОПАТ № 1”», — сообщили в мэрии.
Оба маршрута начнут действовать с 1 декабря. Протяженность маршрута № 22К составляет 30,85 км. Автобус будет следовать по следующей схеме. В прямом направлении: Академика Касьянова — Университетский проспект — Гродекова — Поспелово. В обратном: Поспелово — Гродекова — Университетский проспект — Парис — Университетский проспект — Академика Касьянова.
Маршрут № 29Б является сезонным. Его расписание будет синхронизировано с расписанием судна на воздушной подушке, которое запустят для жителей островов Попова и Рейнеке. Протяженность маршрута составляет 108,65 км.
Автобус будет следовать по следующей схеме. В прямом направлении: Океанский проспект — Суханова Университет Прокуратуры — Театр оперы и балета — Надибаидзе — Радиоприбор — Бурачка — Окатовая — Восточная верфь — Катерная — Большой Улисс — «Новосильцевская батарея» — Мини-ТЭЦ «Центральная» — Вертодром — Аякс — Кампус ДВФУ — ДВФУ: Южные ворота — Пожарная академия — Бухта Парис — ТЭЦ Океанариум — ТЭЦ Коммунальная — Ворошиловская батарея — ДОФ — Больница — Почта — Школа № 15 — КЭТ — Церковная падь — Шигино — Подножье-1 — Подножье, д.30 — Школа № 20 — Кирпичный завод — Детский сад — Рында — Амурская — Шлюпбаза — Магазин — Воевода — бухта Боярин.
В обратном направлении: бухта Боярин — Воевода — Магазин — Шлюпбаза — Амурская — Рында — Детский сад — Кирпичный завод — Школа № 20 — Подножье, д.30 — Подножье-1 — Шигино — Церковная падь — КЭТ — Школа № 15 — Больница — ДОФ — Ворошиловская батарея — ТЭЦ Океанариум — ТЭЦ Коммунальная — Бухта Парис — Пожарная академия — ДВФУ: Южные ворота — Кампус ДВФУ — Аякс — Вертодром — Мини-ТЭЦ «Центральная» — Большой Улисс — Катерная — Восточная верфь — Окатовая — Бурачка — Олега Кошевого — Радиоприбор — Надибаидзе — Театр оперы и балета — Суханова Университет Прокуратуры — Океанский проспект.