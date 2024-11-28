Во Владивостоке запустят новые маршруты на остров Русский

Два дополнительных маршрута будут запущены во Владивостоке с 1 декабря, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города. Автобусы № 22К и № 29Б будут возить пассажиров от океанариума до Поспелова и из центра до бухты Боярин.