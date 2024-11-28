Разработана система для оценки токсичности препаратов клеточной CAR-T терапии

«Одной из ключевых проблем, усложняющих разработку более безопасных клеточных терапий, является недостаток адекватных in vitro моделей для оценки иммунной и нейротоксичности. В большинстве доклинических исследований в качестве клеток-мишеней для CAR-T клеток, использовались культуры опухолевых клеток. Однако токсичность является результатом взаимодействия CAR-T клеток с другими клетками организма (иммунными, стромальными и эндотелиальными), что делает невозможным оценку токсичности только на основании культуры одного типа клеток. После этого проводятся исследования на лабораторных мышах, но иммунология человека и мыши значительно отличается. В итоге основные данные о токсичности препаратов мы получаем только в ходе клинических исследований», — приводит пресс-служба слова научного сотрудника НИЛ «Трансляционная онкология» Айгуль Рахматуллиной.