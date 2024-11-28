Разработана система для оценки токсичности препаратов клеточной CAR-T терапии

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Ученые Казанского федерального университета (КФУ) создали эффективную тест-систему, которая позволит оценивать токсичность препаратов клеточной терапии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Клеточная CAR-T терапия — инновационный метод лечения онкологических заболеваний, основанный на применении генетически модифицированных клеток пациента, «обученных» узнавать опухоль. Оценка токсичности CAR-Т препаратов на этапе первичных лабораторных исследований с помощью созданной в КФУ тест-системы позволит значительно снизить затраты на их доклиническое и клиническое исследование и повысить их безопасность.
«Ученые КФУ предположили, что клеточные системы, состоящие из нескольких типов клеток, обладают большим потенциалом в качестве моделей для оценки токсичности. Участники исследования представили доказательства того, что мультикомпонентные опухолево-стромальные сфероиды (CSS) могут служить эффективной моделью для исследований CAR-T опосредованной токсичности», — рассказали в пресс-службе.
Необходимость исследования обусловлена тем, что применение CAR-T терапии сопряжено с риском возникновения системных побочных эффектов.
«Одной из ключевых проблем, усложняющих разработку более безопасных клеточных терапий, является недостаток адекватных in vitro моделей для оценки иммунной и нейротоксичности. В большинстве доклинических исследований в качестве клеток-мишеней для CAR-T клеток, использовались культуры опухолевых клеток. Однако токсичность является результатом взаимодействия CAR-T клеток с другими клетками организма (иммунными, стромальными и эндотелиальными), что делает невозможным оценку токсичности только на основании культуры одного типа клеток. После этого проводятся исследования на лабораторных мышах, но иммунология человека и мыши значительно отличается. В итоге основные данные о токсичности препаратов мы получаем только в ходе клинических исследований», — приводит пресс-служба слова научного сотрудника НИЛ «Трансляционная онкология» Айгуль Рахматуллиной.
Результаты исследования опубликованы в статье в журнале Cells.