«Международная экономика с изучением китайского языка и интеллектуальная электроника». БГУ открывает две новые специальности в 2025 году

БГУ в 2025 году открывает набор на две новые перспективные специальности — «международная экономика и торговля (с углубленным изучением китайского языка)» и «интеллектуальная электроника». Поступить на эти специальности можно как на бюджет, так и платно, предусмотрен и целевой набор.
Специальность «международная экономика и торговля» с углубленным изучением китайского будет ориентирована на изучение китайских предпринимательских традиций и углубленное изучение китайского языка. Во время учебы студенты получат возможность пройти производственную практику в китайских и белорусско-китайских предприятиях, стажировку в КНР.
Специальность «интеллектуальная электроника» — отклик БГУ на потребность экономики в универсальных сотрудниках, обладающих комплексными знаниями в области информационных технологий для различных отраслей.
Мы писали, что Минобразования утвердило 10 правил для школьников и родителей в Беларуси (здесь подробнее), а еще утвердило правила использования мобильных телефонов в школе (подробности здесь).