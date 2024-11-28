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«Международная экономика с изучением китайского языка и интеллектуальная электроника». БГУ открывает две новые специальности в 2025 году

БГУ открывает две новые специальности в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

БГУ в 2025 году открывает набор на две новые перспективные специальности — «международная экономика и торговля (с углубленным изучением китайского языка)» и «интеллектуальная электроника». Поступить на эти специальности можно как на бюджет, так и платно, предусмотрен и целевой набор.

Специальность «международная экономика и торговля» с углубленным изучением китайского будет ориентирована на изучение китайских предпринимательских традиций и углубленное изучение китайского языка. Во время учебы студенты получат возможность пройти производственную практику в китайских и белорусско-китайских предприятиях, стажировку в КНР.

Специальность «интеллектуальная электроника» — отклик БГУ на потребность экономики в универсальных сотрудниках, обладающих комплексными знаниями в области информационных технологий для различных отраслей.

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