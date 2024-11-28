«Международная экономика с изучением китайского языка и интеллектуальная электроника». БГУ открывает две новые специальности в 2025 году

БГУ в 2025 году открывает набор на две новые перспективные специальности — «международная экономика и торговля (с углубленным изучением китайского языка)» и «интеллектуальная электроника». Поступить на эти специальности можно как на бюджет, так и платно, предусмотрен и целевой набор.