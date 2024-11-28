Дроны могут повысить эффективность обработки полей пестицидами до 25%

«Пестициды сегодня представляют собой довольно дорогой продукт, поэтому сельхозпроизводители стараются сократить затраты на них, как и на дизельное топливо. При этом использование наземной техники не всегда возможно, а самолеты часто оказываются дороже. Например, в случае обработки рапсовых полей российские сельхозпроизводители выбирали внесение инсектицидов с помощью дронов, так как это было более экономически целесообразно и безопаснее для растений», — заключил Митрофанов.