Дроны могут повысить эффективность обработки полей пестицидами до 25%

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Беспилотники могут повысить эффективность обработки полей пестицидами на 15−25% благодаря более точному внесению растворов. Распространение дронов в агропромышленном комплексе также сократит углеродный след, сказал ТАСС заведующий отделом экономики инноваций в сельском хозяйстве НИУ ВШЭ Сергей Митрофанов на полях IV Конгресса молодых ученых.
«Беспилотники — крайне перспективное направление для АПК. Это второй по значимости сектор их применения после военного. К примеру, внедрение дронов может повысить эффективность обработки полей пестицидами на 15−25%. Этого можно добиться за счет более точного распыления по сравнению с традиционными технологиями, использующими наземную технику», — отметил Митрофанов в разговоре с корреспондентом ТАСС.
Дроны также способны усовершенствовать контроль за состоянием посевов и осуществлять сбор данных о здоровье растений. С помощью камер и сенсоров беспилотники смогут вовремя выявлять дефицит питательных веществ, что позволит агрономам предотвращать потери урожая. Автоматизация процессов с помощью дронов позволит сократить зависимость от человеческого труда, что особенно важно в условиях нехватки квалифицированных кадров в АПК, считает эксперт.
Он указал на меньший углеродный след от беспилотников по сравнению с сельхозтехникой, отметив, что спрос на экологически чистые продукты питания на мировых рынках демонстрирует рост, и этот тренд может сохраниться в ближайшие годы.
«Пестициды сегодня представляют собой довольно дорогой продукт, поэтому сельхозпроизводители стараются сократить затраты на них, как и на дизельное топливо. При этом использование наземной техники не всегда возможно, а самолеты часто оказываются дороже. Например, в случае обработки рапсовых полей российские сельхозпроизводители выбирали внесение инсектицидов с помощью дронов, так как это было более экономически целесообразно и безопаснее для растений», — заключил Митрофанов.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.