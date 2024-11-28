Педагогам Новосибирска запретили писать в чатах в WhatsApp* и Telegram

Новосибирским педагогам больше нельзя общаться с учениками и их родителями в WhatsApp* и Telegram. В противном случае их могут привлечь к административной ответственности. Об этом написал «Сиб.фм» со ссылкой на учителя одной из городских школ.
Женщина рассказала о том, что коллектив собрали на совещании, где потребовали закрыть групповые чаты в указанных мессенджерах и переходить в «Сферум».
«Родители были против, так как это неудобно, плюс в “Сферум” перевели и детей. Не у всех есть профиль в ВК, соответственно, пришлось регистрировать, что плохо, так как дети и так все в телефонах, а тут плюс ещё одна соцсеть», — «Сиб.фм» цитирует собеседницу.
По словам педагога, всех предупредили об административной ответственности по статье 13.11.2 КоАП «Незаконное использование принадлежащих иностранным юридическим лицам и (или) иностранным гражданам информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин».
Утверждается, что классы оставили чаты в WhatsApp* и Telegram, но стали пользоваться ими тайно. А вот всю официальную информацию скидывают в «Сферум».
Похожая история сложилась и в детских садах. Но там, отметил портал, некоторые руководители просят отправлять скриншот в качестве доказательства — с родителями общаются не где-то, а в «Сферуме».
*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.