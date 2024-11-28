Педагогам Новосибирска запретили писать в чатах в WhatsApp* и Telegram

«Родители были против, так как это неудобно, плюс в “Сферум” перевели и детей. Не у всех есть профиль в ВК, соответственно, пришлось регистрировать, что плохо, так как дети и так все в телефонах, а тут плюс ещё одна соцсеть», — «Сиб.фм» цитирует собеседницу.