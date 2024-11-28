Помогает ли артистам в карьере музыкальное образование

По данным ВЦИОМа на 2020 год, каждый второй житель России хотел бы, чтобы его дети получили музыкальное образование. При этом большинство выпускников музыкальных школ не строят карьеру в музыке. При самом грустном сценарии после выпуска они больше не берут инструменты в руки. Мы пообщались с состоявшимися артистами и узнали, насколько им помогло музыкальное образование.
Музыкальная школа окружает единомышленниками.
Юлия Михайлова и Глеб Ласкин в августе 2024 года выпустили альбом «Русские колыбельные». Оба — выпускники престижной Российской академии музыки имени Гнесиных. Артистка с четырёх лет пела в детской хоровой студии «Веснянка» и в 17 лет поступила в Гнесинку на эстрадно-джазовый факультет. Глеб с девяти лет учился в музыкальной школе в Воронеже. Потом его ждали четыре года колледжа при Гнесинке и пять лет уже в основном заведении.
По словам Юлии, родители отдали её в хор, потому что она пела в любое свободное время. План был в том, чтобы дочка хотя бы дома демонстрировала свой вокал пореже, но он не сработал.
«Я просто начала повсюду петь то, что мы разучивали в хоре… Для меня именно хоровой академический репертуар стал опорой для формирования музыкального вкуса, наслушанности, чистого интонирования. Единственное, чего не хватало, — это фортепианной импровизации, подбора на слух, такие предметы были, но в меньшей степени», — рассказала Михайлова.
Глеб также с детства интересовался музыкой, и родители решили поддержать желание сына. Основным инструментом для Ласкина стала гитара, но ученика радовали сольфеджио и другие теоретические предметы.
«Мне нравилось, что меня всё время окружают единомышленники. В детстве этого не понимаешь, а когда выпускаешься из вуза, то начинаешь ценить», — смеется Глеб.
Музыкальное образование дает фундаментальную базу Глеб Ласкин.
Страница Глеба Ласкина в VK.
По мнению Михайловой, ключевая сила академического образования — другой уровень свободы. С опорой на знания, а не на ощущения.
«У музыкантов с образованием больше наработанного опыта и той самой наслушанности, о которой я уже упоминала, и, соответственно, продукт, который они выпускают, чаще всего более качественный», — порассуждала артистка.
Похожего мнения придерживается и Глеб. Он уверен, что навыки, отточенные до мелочей, стали хорошим подспорьем для творчества.
«Если берусь за новое, то сразу понимаю, как оно музыкально устроено! Поэтому образование помогло — это очень мягко сказано. Я получил фундаментальную базу и благодарен всем своим педагогам. Сейчас все знания, полученные мной в процессе обучения, использую практически ежедневно», — добавил Ласкин.
Аналогичной позиции придерживается и поп-артистка the Nia, она же Анастасия Мищенко. В музыкальной школе она посещала фортепианное отделение, а в выпускном классе решила заняться вокалом. После этого училась в «Академии джаза» по специальностям «артист», «певица» и «педагог по вокалу».
«Со всеми этими знаниями мне намного проще писать музыку, слышать её, чувствовать. Я не делаю ничего методом тыка, а чётко знаю, чего хочу. Артистам с музыкальным образованием намного проще найти общий язык и объяснить то, чего ты хочешь. Безусловно, есть очень талантливые люди и без образования, но для меня это важная составляющая артиста», — отметила Анастасия.
Качественные педагоги помогают с развитием The Nia.
Страница The Nia в VK.
The Nia уверена, что одно из важных преимуществ музыкального образования — опытные педагоги. Артисту всегда есть куда стремиться и чему учиться, но нет чёткого понимания направления, даже если есть знания и опыт. В этом помогает хороший преподаватель: «Каким бы ты ни был крутым музыкантом — очень важна оценка наставника!».
Музыкальный продюсер, композитор и автор песен Константин Корсаков, он же Dean Korso, — изначально самоучка. Сейчас его совместный альбом с Øneheart и Antent «Midnight Journey» (2024) участвует в голосовании на номинацию на «Грэмми» как «Лучший нью-эйдж-альбом». С детства Корсаков осваивал гитару самостоятельно, но позже получил образование на курсах джазовой импровизации при Академии культуры.
По его мнению, большую роль играют качественные педагоги.
«На мой взгляд, важный вопрос — это взаимодействие с выдающимися людьми в этой сфере. Они делятся не только образовательным, но и профессиональным опытом. Потому что, пока ты сам к этому приходишь, пройдёт очень много времени, ты очень много наломаешь копий», — добавил музыкант.
Однако найти компетентных педагогов может быть непросто. В сентябре 2024 года ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский заявил ТАСС, что в сфере начального и предпрофессионального музыкального образования наблюдается кризис. В детских школах искусств и в училищах не хватает учителей. Из-за низкой заработной платы молодые специалисты не идут в профессию.
Самоучек становится больше, у них другое мышление.
Сейчас музыку сможет писать каждый, у кого есть смартфон или компьютер. При этом противостояние «академистов» и «самоучек» было всегда.
Рокер Коля Стравинский с детства учился играть на барабанах, гитаре, фортепиано и получил большой базис знаний. Сначала в музыкальной школе в Ульяновске, далее в Самарском музыкальном училище, а позже и в Самарской государственной академии культуры и искусств. Артист рассказал, чем отличаются выпускники профильных заведений от тех, кто прокладывает свой путь в музыке самостоятельно.
«Зачастую ты сразу понимаешь, какая база у музыканта. Человек с образованием очень быстро учит материал, так как переиграл кучу сложнейших произведений. Конечно, везде бывают самородки, и они могут мыслить уже настолько иначе, что иногда это становится чем-то очень крутым музыкально. Но это скорее очень редкое исключение. Они хоть и самоучки, но штудировали музыкальную теорию иногда намного плотнее, чем многие, кто посредственно учился в музшколах. Везде есть нюансы», — порассуждал Николай.
Формальное образование может ограничивать творчество.
Как отмечает Dean Korso, артист c музыкальным образованием получает, помимо знаний, некие ограничения, шоры.
«То есть он зациклен на том, как его учили, и он не может нарушить этих правил, хотя музыка не терпит несвободы. Но здесь очень сложно дать однозначный ответ, поскольку очень многое зависит от личности. Широта мышления доступна далеко не всем. Я верю в то, что можно достичь высот, не имея фундаментального образования. Но при этом сами знания необходимы. Каким образом их ни получай», — добавил он.
Dean Korso считает, что сейчас немало знаний можно почерпнуть из видеоуроков и различных курсов. Юлия Михайлова также вспомнила, что уже после окончания учебного заведения изучала Logic Pro — программу для создания музыки.
Дополнительное, но не классическое образование пользуется популярностью у артистов. У арт-поп-певицы Сюзанны и её музыкального продюсера Никиты Каменского нет академического опыта, но есть преподавательский опыт на курсах. Для себя они считают нехватку музыкального образования плюсом. Такой подход помогает мыслить нестандартно, что не всегда умеют делать выпускники консерваторий.
Никита Каменский и Сюзанна.
Страница Сюзанны в VK.
По мнению Каменского, музыкальное образование не является чем-то обязательным. Творец должен сам решать, для чего ему нужны те или иные знания.
«Я думаю, это надо использовать, когда вы чувствуете, что вам это необходимо. Курсы часто дают очень мощный толчок. Я был на такой программе у Брайана Вертью. Это звукоинженер, который сводил огромное количество западных звёзд. Например, 30 Seconds to Mars и Deftones. Это мне сильно помогло. Но, опять же, если бы я был новичком или человеком с нулевым опытом, то я думаю, что этот интенсив абсолютно ничего бы не дал. Я бы просто не понял, о чём он говорит», — резюмировал Никита.
У обучения в музыкальной школе есть недостатки.
Нередко дети, которых насильно отправили учиться в «музыкалку», потом не хотят подходить к инструменту. Каменский вспомнил историю знакомого, который очень хотел играть в футбол с друзьями, но его заставляли учить гаммы и сольфеджио.
«Я знаю, что он распилил виолончель, после того как окончил музыкальную школу», — смеётся артист.
Коля Стравинский сохранил добрую память о своём обучении, но отдельные аспекты вспоминает с неудовольствием.
«Конечно, предела возможностей и знаний нет, но я уже не готов что-то учить дальше. Мне до сих пор снятся сны, что у меня госэкзамен, а я не выучил ни одного произведения. Я судорожно начинаю листать ноты и хоть что-то пытаюсь запомнить. А ведь прошло с окончания моей учебы уже 11 лет! Поэтому с меня хватит», — отметил рокер.
Как вспомнила Юлия Михайлова, «единственное, чего не хватало, — это фортепианной импровизации, подбора на слух, такие предметы были, но в меньшей степени».
«Бесило? Возможно, что валторна может заиграть за дверью в любое время. Все хотят играть и совершенствоваться и делают это буквально везде», — добавил Глеб Ласкин, пытаясь вспомнить отрицательные моменты обучения.
Может, нам повезло с респондентами, но большинство артистов ответили, что им музыкальное образование помогло. Их воспоминания об учёбе исключительно теплые. Однако важно учитывать склонности детей. Ребёнок, в котором родители видят нового Чайковского, далеко не всегда будет рад учёбе. С другой стороны, изначально мотивированные ученики во взрослом возрасте активно применяют полученные знания. При этом образование необязательно должно быть академическим.
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