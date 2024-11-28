Помогает ли артистам в карьере музыкальное образование

«Я думаю, это надо использовать, когда вы чувствуете, что вам это необходимо. Курсы часто дают очень мощный толчок. Я был на такой программе у Брайана Вертью. Это звукоинженер, который сводил огромное количество западных звёзд. Например, 30 Seconds to Mars и Deftones. Это мне сильно помогло. Но, опять же, если бы я был новичком или человеком с нулевым опытом, то я думаю, что этот интенсив абсолютно ничего бы не дал. Я бы просто не понял, о чём он говорит», — резюмировал Никита.