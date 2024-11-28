The Weeknd объявил дату выхода альбома Hurry Up Tomorrow

Грядущая пластинка R&B-певца станет завершением трилогии, начатой его предыдущими студийниками After Hours (2020) и Dawn FM (2022).
The Weeknd также анонсировал масштабное шоу на стадионе «Роуз Боул» в городе Пасадина. Концерт пройдет на следующий день после релиза, 25 января.
Название предстоящего альбома артист раскрыл еще в начале сентября. После этого он выпустил три сингла в его поддержку: Dancing In The Flames, Timeless c Playboi Carti и São Paulo с певицей Anitta.
Ранее стало известно, что The Weeknd представит фильм — продолжение лонгплея Hurry Up Tomorrow. В нем сыграют сам певец, Дженна Ортега и Барри Кеоган. Дата выхода картины пока еще неизвестна.