Олбани
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Weeknd объявил дату выхода альбома Hurry Up Tomorrow

Грядущая пластинка R&B-певца станет завершением трилогии, начатой его предыдущими студийниками After Hours (2020) и Dawn FM (2022).

Источник: Звук

Грядущая пластинка R&B-певца станет завершением трилогии, начатой его предыдущими студийниками After Hours (2020) и Dawn FM (2022).

The Weeknd также анонсировал масштабное шоу на стадионе «Роуз Боул» в городе Пасадина. Концерт пройдет на следующий день после релиза, 25 января.

Название предстоящего альбома артист раскрыл еще в начале сентября. После этого он выпустил три сингла в его поддержку: Dancing In The Flames, Timeless c Playboi Carti и São Paulo с певицей Anitta.

Ранее стало известно, что The Weeknd представит фильм — продолжение лонгплея Hurry Up Tomorrow. В нем сыграют сам певец, Дженна Ортега и Барри Кеоган. Дата выхода картины пока еще неизвестна.