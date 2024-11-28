Эксперты сообщили о прохождении пика похолодания в Пермском крае

В ночь на пятницу по региону температура будет держаться на уровне −12… −7°С, в то время как в горной части она может опуститься до −20 градусов. Днём в Пермском крае усилится юго-западный ветер, который приведёт к разрушению инверсии и выпадению снега. В столице региона существенных осадков не ожидается, а температура поднимется до −4 градусов.