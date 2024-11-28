Эксперты сообщили о прохождении пика похолодания в Пермском крае

Пик похолодания в Пермском крае оказался пройден, сообщили эксперты пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
По данным специалистов, ночью 29 ноября в регионе сохранится малооблачная безветренная погода и интенсивное охлаждение приземного слоя воздуха. В это же время в Прикамье будет возможно формирование изморози и туманов. Ночью похолодание будет держаться на прежнем уровне, а днём по краю будет ожидаться потепление. Метеорологические условия также позволят смогу и вредным примесям сохраниться в воздухе.
«Ожидаются метеорологические условия благоприятные для накопления вредных примесей в атмосфере. С 18 ч 00 мин
В ночь на пятницу по региону температура будет держаться на уровне −12… −7°С, в то время как в горной части она может опуститься до −20 градусов. Днём в Пермском крае усилится юго-западный ветер, который приведёт к разрушению инверсии и выпадению снега. В столице региона существенных осадков не ожидается, а температура поднимется до −4 градусов.