Олбани
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты сообщили о прохождении пика похолодания в Пермском крае

В пятницу температура поднимется.

Сейчас в Олбани: +4° 4 м/с 65% 752 мм рт. ст. +2°
Источник: Аргументы и факты

Пик похолодания в Пермском крае оказался пройден, сообщили эксперты пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным специалистов, ночью 29 ноября в регионе сохранится малооблачная безветренная погода и интенсивное охлаждение приземного слоя воздуха. В это же время в Прикамье будет возможно формирование изморози и туманов. Ночью похолодание будет держаться на прежнем уровне, а днём по краю будет ожидаться потепление. Метеорологические условия также позволят смогу и вредным примесям сохраниться в воздухе.

«Ожидаются метеорологические условия благоприятные для накопления вредных примесей в атмосфере. С 18 ч 00 мин 26.11.2024 г. до 18 ч 00 мин 29.11.2024 г. объявляется НМУ первой степени опасности для всех предприятий Пермского края», — сообщает пермский ЦГМС.

В ночь на пятницу по региону температура будет держаться на уровне −12… −7°С, в то время как в горной части она может опуститься до −20 градусов. Днём в Пермском крае усилится юго-западный ветер, который приведёт к разрушению инверсии и выпадению снега. В столице региона существенных осадков не ожидается, а температура поднимется до −4 градусов.