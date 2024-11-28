Глава СК потребовал проверить таксисов у воинской части в Ростове-на-Дону

Следователи начали разбираться в деле после публикаций в Интернете. Ростовчане сообщили, что группа приезжих водителей якобы в несколько раз завышает цены на свои услуги. В итоге бойцы, в том числе раненые, вынуждены платить любые деньги, лишь бы их довезли домой или в больницу.