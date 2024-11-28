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Глава СК потребовал проверить таксисов у воинской части в Ростове-на-Дону

Ситуацию с ценами на такси около воинской части в Ростове взял на контроль глава СК.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону проверят информацию о таксистах, завышающих цены на перевозки около воинской части. Прояснить ситуацию потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.

— Глава ведомства поручил организовать процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Следователи начали разбираться в деле после публикаций в Интернете. Ростовчане сообщили, что группа приезжих водителей якобы в несколько раз завышает цены на свои услуги. В итоге бойцы, в том числе раненые, вынуждены платить любые деньги, лишь бы их довезли домой или в больницу.

Напомним, ранее глава СК России взял на контроль дело об избиении служителя церкви в Ростове-на-Дону.