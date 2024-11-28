Глава СК потребовал проверить таксисов у воинской части в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону проверят информацию о таксистах, завышающих цены на перевозки около воинской части. Прояснить ситуацию потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.
— Глава ведомства поручил организовать процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Следователи начали разбираться в деле после публикаций в Интернете. Ростовчане сообщили, что группа приезжих водителей якобы в несколько раз завышает цены на свои услуги. В итоге бойцы, в том числе раненые, вынуждены платить любые деньги, лишь бы их довезли домой или в больницу.
Напомним, ранее глава СК России взял на контроль дело об избиении служителя церкви в Ростове-на-Дону.