Общественный транспорт не пустят по площади Свободы 28 ноября

Ранее появилась информация, что электробусы Э-9, Э-17 и автобусы А- 3, А-61, Т-70, Т-91 начнут курсировать по временной дороге с 28 ноября. Как стало известно, транспорт пока продолжит ходить по существующей схеме. Это связано с отсутствием остановочного пункта в направлении пл. Минина и Пожарского.