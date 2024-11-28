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Общественный транспорт не пустят по площади Свободы 28 ноября

Ранее сообщалось, что транспорт начнет ходить по временной дороге с 28 ноября.

Запуск двух электробусных и четырех автобусных маршрутов по временной дороге на площади Свободы в Нижнем Новгороде отложили. Соответствующее решение приняла профильная комиссия. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Ранее появилась информация, что электробусы Э-9, Э-17 и автобусы А- 3, А-61, Т-70, Т-91 начнут курсировать по временной дороге с 28 ноября. Как стало известно, транспорт пока продолжит ходить по существующей схеме. Это связано с отсутствием остановочного пункта в направлении пл. Минина и Пожарского.

О запуске общественного транспорта по объездной площади Свободы будет сообщено дополнительно.

Напомним, что движение приостановили на перекрестке улицы Добролюбова и Зеленского съезда.