Погружаются в профессию и выбирают спорт: Как в Ростове подросткам помогают определиться с будущим и сохранить здоровье

2024-й год — юбилейный для Ростова-на-Дону, и донская столица встретила свое 275-летие с особой заботой о молодом поколении. В городе ремонтируются школы и детские сады, открываются новые, работает огромное количество учреждений дополнительного образования, где дети могут найти увлечение на любой вкус. Кроме того, в нашем городе ребятам помогают определиться с профессией или хотя бы интересным направлением еще со школьной скамьи. А еще развивают спортивную инфраструктуру города, чтобы молодое поколение росло здоровым. Об этом мы говорим с заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Еленой Кожуховой в серии интервью для читателей «Комсомольской правды».