Погружаются в профессию и выбирают спорт: Как в Ростове подросткам помогают определиться с будущим и сохранить здоровье

2024-й год — юбилейный для Ростова-на-Дону, и донская столица встретила свое 275-летие с особой заботой о молодом поколении. В городе ремонтируются школы и детские сады, открываются новые, работает огромное количество учреждений дополнительного образования, где дети могут найти увлечение на любой вкус. Кроме того, в нашем городе ребятам помогают определиться с профессией или хотя бы интересным направлением еще со школьной скамьи. А еще развивают спортивную инфраструктуру города, чтобы молодое поколение росло здоровым. Об этом мы говорим с заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Еленой Кожуховой в серии интервью для читателей «Комсомольской правды».
ВЫБИРАЮТ ПРОФЕССИЮ СМОЛОДУ.
Помимо кружков и секций в системе дополнительного образования выбрать интересную для себя сферу и приблизиться к работе своей мечты подросткам помогают и в школах. Так, с 2018 года в Ростове воплощается в жизнь муниципальный проект по профориентации «Профильные классы».
— В этом учебном году в городе действуют 11 направлений профильных классов: инженерные, психолого-педагогические, ИТ, социально-экономические, естественнонаучные, медицинские, медиа, юридические, архитектурно-художественные, классы государственного и муниципального управления, лингвистические классы, — перечисляет Елена Николаевна.
Так, в 94 школах города работает 320 профильных классов, в которых учатся свыше двух тысяч ребят. Только за последние два года открыты космические и энергоклассы.
— Этот проект позволяет сделать выбор будущей профессии осознанным и обеспечить качественную подготовку по профильным предметам. Итогом работы является достижение высоких результатов на итоговой аттестации. В 2024 году 830 выпускников ростовских школ получили золотые медали и 430 — серебряные.
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
Большую роль в жизни горожан и особенно молодого поколения играет спорт. Все больше ребят выбирают регулярные физические нагрузки как норму жизни, и это — залог здоровья их и будущего поколения. Для этого важно развивать спортивную инфраструктуру Ростова-на-Дону. Елена Кожухова рассказала, какие объекты появятся в донской столице в ближайшее время.
— В левобережной части города ведется строительство ледового катка и двух футбольных полей — сдача этих объектов запланирована в 2025 и 2026 годах. Также завершаются работы по проектированию еще двух футбольных полей на территории гребного канала «Дон» — они откроются для любителей спорта в 2026 и 2027 годах.
Для любителей уличного спорта настоящим подарком станет обустройство скейт-парка в самом центре города — рядом с Публичной библиотекой. Также уже разработана проектно-сметная документация еще на девять спортплощадок в разных районах города. И такое внимание спорту оказывается уже не первый год: так, за последние четыре были отремонтированы 29 спортплощадок, построены шесть спортивных объектов — стадионы и трасса для тренировок по маунтинбайку и BMX, а также восемь скейт-площадок.
— И, конечно, продолжается улучшение материально-технической базы спортивных школ. Так, на базе спортшколы № 11 открыты отделения по брейкингу и бильярдному спорту, в 12-й и 13-й — по волейболу, а на базе спортшколы № 3 — по чирлидингу.