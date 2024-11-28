Новогодняя забава за 10 млн рублей появится в центре Владивостока

На монтажные работы с применением металлических лаеров и бетонных блоков из этой суммы отведено около 1,7 млн рублей, на печать баннеров для оформления — порядка 1,2 млн рублей, на транспортные расходы — 615 тысяч рублей, на декоративные элементы — около 1,7 млн рублей. Лёд и вода обойдутся примерно в 2,8 млн рублей, подготовка скользящей поверхности — в 1,43 млн, гирлянда — в 450 тысяч рублей, а подключение к электросетям — в 100 тысяч рублей.