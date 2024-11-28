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Новогодняя забава за 10 млн рублей появится в центре Владивостока

Ледяную горку порку почти в 40 метров высотой установят за неделю до праздника.

Источник: Госзакупки

За неделю до празднования Нового года на центральной площади Владивостока установят горку высотой почти в 40 метров. В этом году из бюджета города на неё выделили чуть больше 10 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

В этот раз горка с тремя скатами будет украшена в стиле «Сказки о царе Салтане» (6+) — волнами, лодками и богатырями. Всё это будет увенчано праздничными гирляндами. Длина горки составит 38,6 метра. Помимо горки, подрядчик установит шесть тематических башен и лестницы с перилами.

«Начальная (максимальная) цена контракта установлена с учётом выделенных средств бюджета, руководствуясь принципом эффективного расходования средств бюджета, и составила 10 100 000,00», — сказано в обосновании на сайте госзакупок.

На монтажные работы с применением металлических лаеров и бетонных блоков из этой суммы отведено около 1,7 млн рублей, на печать баннеров для оформления — порядка 1,2 млн рублей, на транспортные расходы — 615 тысяч рублей, на декоративные элементы — около 1,7 млн рублей. Лёд и вода обойдутся примерно в 2,8 млн рублей, подготовка скользящей поверхности — в 1,43 млн, гирлянда — в 450 тысяч рублей, а подключение к электросетям — в 100 тысяч рублей.

В течение гарантийного срока, а он составит 1 месяц, подрядчик должен будет устранять все повреждения на объекте за ближайшие 6 часов. В случае отрыва баннера — за 3 часа.

Подрядчика выберут уже 6 декабря. А 25 декабря горка на центральной площади должна быть готова.