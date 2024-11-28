Омская область в следующем году может получить 204 школьных автобуса

В 2025 году Омская область может получить 204 новых школьных автобуса. Всего в этом году муниципалитетам передали 49 автобусов, в следующем месяце им направят еще 50.
Виталий Хоценко сообщил, что Омская область по объему федеральной поддержки в этом вопросе стоит первой по стране.
Помимо этого, губернатор в ходе бюджетного послания депутатскому корпусу областного парламента уделил особое внимание сфере образования, а также особым успехам, которые удалось достигнуть в этом году.
«Нам удалось привлечь федеральные средства на 2025−2027 годы в размере 2,1 млрд рублей на строительство школы в микрорайоне “Ясная Поляна” села Троицкое и детского сада в районе ул. Завертяева города Омска. Об этих объектах уже 7 лет просят жители микрорайонов, которые продолжают застраиваться. Также в следующем году начнем возводить школу в поселке Одесское на 550 мест. Строительство поддержано федеральным центром в рамках программы “Комплексное развитие сельских территорий”. В целях увеличения обеспечения образовательной инфраструктурой новых жилых комплексов, договорились с застройщиками о строительстве до 2035 года за счет внебюджетных средств дополнительно 5 школ, 15 детских садов и 3 совмещенных объектов», — рассказал во время послания Виталий Хоценко.
Ранее мы писали, что Омская область получит 50 новых школьных автобусов до конца года.