Хабиров передал главе Казахстана переведенную на башкирский книгу его отца

Глава Башкирии Радий Хабиров подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву книгу на башкирском языке. Автором произведения «Таинственный след» является отец главы государства Кемел Токаев.
В предисловию к роману, который перевели на башкирский язык в преддверии 80-летия со Дня Победы, Токаев младший написал, что для его отца 9 мая был самым главным праздником до конца его жизни. Сам писатель считал, что участники войны, которым можно доверить любое дело, заслуживают особого уважения и доверия.
По словам Радия Хабирова, книга показывает, как крепка дружба народов Казахстана и России.
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