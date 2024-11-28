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Хабиров передал главе Казахстана переведенную на башкирский книгу его отца

Книгу «Таинственный след» перевели в преддверии 80-летия со дня Великой Победы.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву книгу на башкирском языке. Автором произведения «Таинственный след» является отец главы государства Кемел Токаев.

В предисловию к роману, который перевели на башкирский язык в преддверии 80-летия со Дня Победы, Токаев младший написал, что для его отца 9 мая был самым главным праздником до конца его жизни. Сам писатель считал, что участники войны, которым можно доверить любое дело, заслуживают особого уважения и доверия.

По словам Радия Хабирова, книга показывает, как крепка дружба народов Казахстана и России.

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