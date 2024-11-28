Хабиров передал главе Казахстана переведенную на башкирский книгу его отца

В предисловию к роману, который перевели на башкирский язык в преддверии 80-летия со Дня Победы, Токаев младший написал, что для его отца 9 мая был самым главным праздником до конца его жизни. Сам писатель считал, что участники войны, которым можно доверить любое дело, заслуживают особого уважения и доверия.