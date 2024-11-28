Красноярский край оказался лидером по снижению цен на бензин

В среднем по России бензин марки АИ-92 стоил чуть дешевле, чем в Красноярском крае — 53,77 рублей за литр. Средняя цена АИ-95 почти совпадала с красноярской — 59,02 рублей за литр. АИ-98 и дизтопливо в среднем также были дешевле — 80,26 и 67,45 рублей за литр соответственно.