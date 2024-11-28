Озеленение или игра в цифры? Экологическая реальность Узбекистана

Если бы все деревья, которые официально «посадили» за последние годы, действительно росли, Узбекистан давно бы стал одной большой зелёной оазисной зоной. Но, увы, реальность совсем другая. Складывается ощущение, что в отчётах важны только цифры — чем больше, тем лучше. А в итоге: