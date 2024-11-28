Озеленение или игра в цифры? Экологическая реальность Узбекистана

Масштаб впечатляет, не так ли? Но позвольте напомнить, что мы уже видели подобные отчёты — только потом читаем сводки прокуратуры о том, как саженцы либо замёрзли, либо засохли без воды, а иногда их даже не существовало в реальности.
Деревья — это не только цифры. Это забота
Давайте говорить прямо: мало просто посадить миллионы деревьев. Нужно организовать систему ухода за ними. Без воды, удобрений и элементарного контроля большая часть саженцев не доживёт до следующей весны. А ведь климатические условия в Узбекистане, особенно в регионах с засушливым климатом, требуют особенного внимания.
Если бы все деревья, которые официально «посадили» за последние годы, действительно росли, Узбекистан давно бы стал одной большой зелёной оазисной зоной. Но, увы, реальность совсем другая. Складывается ощущение, что в отчётах важны только цифры — чем больше, тем лучше. А в итоге:
- Деревья погибают от отсутствия полива.
- Часть саженцев оказывается лишь на бумаге.
- Никто не несёт ответственности за результаты, посадили, отчитались и забыли.
Что делать?
Вместо того чтобы гнаться за миллионами, лучше сосредоточиться на качестве. Пусть саженцев будет меньше, но за каждым будет обеспечен уход. Организовать систему контроля, регулярно публиковать отчёты о состоянии деревьев, привлечь общественность — вот настоящие шаги к озеленению страны.
Деревья — это не просто декорация для красивых отчётов. Это экология, воздух и будущее наших городов и регионов. Пора чиновникам уделять внимание не только громким цифрам, но и реальному результату.