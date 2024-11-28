Дмитрий Демешин потребовал оперативно очистить улицы Хабаровска от снега

Это отметил и губернатор Дмитрий Демешин, который жестко раскритиковал работу коммунальных служб и потребовал провести очистные работы в ближайшее время.
«Погодные условия снова стали проверкой на прочность для многих наших муниципальных руководителей. Я получаю массу жалоб на нечищенные дороги, особенно остро вопрос стоит в Хабаровске. Хабаровчане видят, что расчищены более-менее центральные улицы. Но у нас везде люди живут! Это безобразное управление процессом, и я требую исправить эту ситуацию в ближайшее время», — отметил глава региона.
Ситуацию с непогодой обсудили также на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провела заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева. На совещании были даны поручения по оперативному устранению последствий стихии.
В настоящее время ремонтная бригада устраняет аварию на подстанции, питавшей села Победа и Пасека в Хабаровском районе. Без света там остались около 400 жителей.
Под удар стихии также попало местное транспортное сообщение. Министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов рассказал, что движение пассажирских автобусов пришлось ограничить на 6 из 139 региональных дорог. На утро 28 ноября это участки г. Советская Гавань — п. Ванино, подъезд к п. Монгохто, г. Комсомольск-на-Амуре — г. Амурск, подъезд к с. Ачан, г. Комсомольск-на-Амуре — п. Солнечный, подъезд к п. Горный.
В завершении заседания Ирина Горбачева дополнительно поручила муниципалитетам, чтобы в течение 2 часов после того, как закончатся снегопады, везде местные власти приступили к расчистке тротуаров и дворовых территорий. Главам поставлена задача дважды в день — в 12 и 18 часов — докладывать о ситуации, об отклонениях в движении транспорта и о том, какая помощь нужна на региональном уровне и по линии МЧС.