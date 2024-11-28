Дмитрий Демешин потребовал оперативно очистить улицы Хабаровска от снега

В завершении заседания Ирина Горбачева дополнительно поручила муниципалитетам, чтобы в течение 2 часов после того, как закончатся снегопады, везде местные власти приступили к расчистке тротуаров и дворовых территорий. Главам поставлена задача дважды в день — в 12 и 18 часов — докладывать о ситуации, об отклонениях в движении транспорта и о том, какая помощь нужна на региональном уровне и по линии МЧС.