Женский бизнес обсудили предпринимательницы на конференции в Хабаровске

Мероприятие собрало опытных бизнес-вумен, которые поделились историями создания своего дела с новичками, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Одной из главных тем встречи стало обсуждение особенностей женского бизнеса. Участницы рассказали, как важно находить баланс между работой и семейной жизнью, а также как эффективно управлять временем, чтобы не потерять ни ресурсы, ни близких.
«Приходится искусно жонглировать своим временем и задачами, чтобы быть успешными не только в бизнесе, но и дома. А также надо успевать еще и хорошо выглядеть, поэтому бывает крайне важно собираться именно на “женских” мероприятиях, где все друг друга понимают», — подчеркнула предприниматель из Хабаровска Анжелика Ланец.
На конференции также выступили шесть успешных женщин-предпринимателей, которые поделились своими опытом и ошибками, сделавшими их бизнес более успешным. Они рассказали о том, как создавать сильную команду, как избежать долговых проблем и как важен правильный отдых для восстановления сил. Анна Покладова, многодетная мама и предприниматель, отметила, что для быстрого роста бизнеса важна поддержка — от близких, коллег и государства, а также участие в образовательных мероприятиях.
«Конференции, форумы, образовательные мероприятия дают не только знания, но еще и вдохновение, силы и веру в себя! И, конечно, новые знакомства и партнерства», — поделилась бизнесвумен.
В перерывах участницы обменялись идеями для будущих коллабораций и научились технике каллиграфии, которая стала для многих настоящей антистресс-терапией.
Организатором конференции выступил краевой центр «Мой бизнес», работающий в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».