Женский бизнес обсудили предпринимательницы на конференции в Хабаровске

На конференции также выступили шесть успешных женщин-предпринимателей, которые поделились своими опытом и ошибками, сделавшими их бизнес более успешным. Они рассказали о том, как создавать сильную команду, как избежать долговых проблем и как важен правильный отдых для восстановления сил. Анна Покладова, многодетная мама и предприниматель, отметила, что для быстрого роста бизнеса важна поддержка — от близких, коллег и государства, а также участие в образовательных мероприятиях.