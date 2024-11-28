Крымские отели и санатории вновь признаны лучшими в России

Без сомнения, эти крымские объекты размещения являются показательными в крымской сфере гостеприимства и по праву получают наивысшие награды экспертного сообщества. Крыму важно активное участие в подобных премиях, наши отели могут и должны звучать как можно чаще. Нам есть чем гордиться, и в первую очередь, людьми, которые работают в отрасли, выстраивают сервис и повышают престиж профессии, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий.