Крымские отели и санатории вновь признаны лучшими в России

В финал одного из самых масштабных и авторитетных профессиональных конкурсов страны вышло более 170 участников из 36 городов России.
Так, лучшим санаторием страны назван Foros Wellness&Park в Большой Ялте, лучшим семейным отелем признан MORE SPA & RESORT в Алуште, Лучшим отелем категории «пять звезд» стал «Крымский Бриз Hotel & Villas», Большая Ялта, Лучший luxury отель — курорт Мрия.
Без сомнения, эти крымские объекты размещения являются показательными в крымской сфере гостеприимства и по праву получают наивысшие награды экспертного сообщества. Крыму важно активное участие в подобных премиях, наши отели могут и должны звучать как можно чаще. Нам есть чем гордиться, и в первую очередь, людьми, которые работают в отрасли, выстраивают сервис и повышают престиж профессии, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий.