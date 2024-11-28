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Крымские отели и санатории вновь признаны лучшими в России

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии 2024. Профессиональное сообщество выбрало лучшие отели страны в 36 номинациях. Четыре награды Премии получили крымские отерли и санатории.

Источник: КрымPress

В финал одного из самых масштабных и авторитетных профессиональных конкурсов страны вышло более 170 участников из 36 городов России.

Так, лучшим санаторием страны назван Foros Wellness&Park в Большой Ялте, лучшим семейным отелем признан MORE SPA & RESORT в Алуште, Лучшим отелем категории «пять звезд» стал «Крымский Бриз Hotel & Villas», Большая Ялта, Лучший luxury отель — курорт Мрия.

Без сомнения, эти крымские объекты размещения являются показательными в крымской сфере гостеприимства и по праву получают наивысшие награды экспертного сообщества. Крыму важно активное участие в подобных премиях, наши отели могут и должны звучать как можно чаще. Нам есть чем гордиться, и в первую очередь, людьми, которые работают в отрасли, выстраивают сервис и повышают престиж профессии, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий.

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