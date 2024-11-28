28 ноября у православных волгоградцев начался Рождественский пост

Прежде всего нужно помнить, что Рождественский пост — это время для усердной молитвы и добрых дел. Все ограничения, которые верующий человек накладывает на себя добровольно — гастрономический пост, отказ от развлечений — нужны не как самоцель, а как подготовка к великому празднику — Рождеству Христову.