28 ноября у православных волгоградцев начался Рождественский пост

Продолжительность Рождественского поста — 40 дней. Начинается он 28 ноября и завершается 6 января. Этот пост еще называют Филипповским, потому что накануне его начала, 27 ноября, церковь вспоминает святого апостола Филиппа.
Соблюдать Рождественский пост сложнее, и прежде всего потому, что на него приходится Новый год. Священнослужители советуют в веселый светский праздник не отходить от поста. При этом ни в коем случае нельзя осуждать родных и друзей, которые не постятся.
«Лучше поставить на новогодний стол и постные, и скоромные блюда, чтобы сохранить мир в семье и своим осуждением не отвратить домочадцев от веры», — говорится на сайте Волгоградской епархии.
Прежде всего нужно помнить, что Рождественский пост — это время для усердной молитвы и добрых дел. Все ограничения, которые верующий человек накладывает на себя добровольно — гастрономический пост, отказ от развлечений — нужны не как самоцель, а как подготовка к великому празднику — Рождеству Христову.
Церковь также напоминает о том, что на период Рождественского поста приходятся такие праздники, как Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря); празднование в честь иконы Божией Матери «Знамение» (10 декабря); день памяти святого Николая Чудотворца, известного в народе как Николай Зимний (19 декабря) и многие другие. Они помогают глубже понять смысл поста и сосредоточиться на духовных смыслах.