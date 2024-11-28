«Сделала сюрприз любимому»: муж вернулся со службы и не узнал жену — смотрите, что с ней стало

— Муж, пока служил в армии, подписал контракт для участия в СВО. И когда приехал домой в отпуск, был в шоке! Он ведь меня и не видел в таком образе никогда. Мы познакомились, когда я была «в теле». И сначала ему даже было непривычно. Но сейчас гордится моим результатом! Ему нравится, что тело обретает форму и мышцы. А некоторые знакомые, с которыми я давно не виделась, могут не узнать, если встретимся на улице.