«Сделала сюрприз любимому»: муж вернулся со службы и не узнал жену — смотрите, что с ней стало

Встреча после долгой разлуки всегда особенная. Тем более, если это возвращение мужа домой после года службы. Но героиня этой истории из Иркутска сразила супруга наповал: 21-летняя Дарья Николаева за год похудела на 44 килограмма, изменила стиль и образ жизни. Он не сразу признал в этой красотке свою жену. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Решила похудеть к дембелю мужа.
— Проблемы с лишним весом были у меня еще с детства. Я всегда была полненькой и тучной девочкой, — рассказывает Дарья Николаева. — Позволяла всегда себе есть что хочется, мало двигалась. Были небольшие комплексы из-за внешности, но сильно не страдала.
В 16 лет Дарья узнала, что станет мамой. Беременность прибавила ей несколько лишних килограммов. На последних месяцах сибирячка особенно налегла на сладости. Результат: после родов стрелка на весах показала 96,6 килограмма. При этом рост девушки — 164 сантиметра.
Беременность прибавила Дарье несколько лишних кило. После родов стрелка на весах показала 96,6 килограмма. Фото: из личного архива героини публикации.
— Стало «неуютно» в собственном теле. Уставала от ходьбы пешком, ляжки терлись друг об друга при ходьбе. Чувствовала себя очень большой и грузной…
В ноябре 2022 года сибирячка решилась на перемены. Супруг Дарьи ушел на срочную службу в армию, и она поставила для себя цель: похудеть за 12 месяцев к возвращению любимого.
Поменяла питание и занялась спортом.
Молодая мама начала с того, что пересмотрела питание. Научилась считать калории, исключила из рациона фастфуд, выпечку, сладости, газированные напитки, а вместо этого стала есть больше овощей, зелени, диетическое мясо и рыбу. Дарья не заметила, как за два месяца потеряла первые 10 килограммов.
— При этом всегда ощущала себя сытой, никогда не возникало желания сорваться. На приготовление блюд у меня уходило совсем немного времени. У меня большой сборник разнообразных рецептов, я готовлю себе еду на три полноценных приема пищи.
Вместе с этим Дарья начала постепенно внедрять в жизнь спорт. Сначала тренировалась дома по видеороликам из интернета: приседала, качала пресс, поднимала гантели.
За год Дарья сбросила 44 килограмма. Сейчас она уже, наоборот, набирает вес для того, чтобы укрепить мышцы и придать телу рельеф. Фото: из личного архива героини публикации.
Выработала привычку заниматься минимум три раза в неделю по 20−30 минут. Килограммы буквально таяли на глазах!
— Моей самой проблемной частью всегда были ляжки, бедра и живот. Но постепенно заметила, что объемы стали меньше. Ушли щеки, проявилась талия. Я купила абонемент в зал и начала тренироваться уже под руководством тренера. Через несколько месяцев я уже была худышкой!
«Супруг не узнал новую меня!».
За год Дарья сбросила 44 килограмма. Сейчас она уже, наоборот, набирает вес для того, чтобы укрепить мышцы и придать телу рельеф. Ее вес составляет 58 кило. Сибирячка поменяла размер одежды с 54 на 42. В ее шкафу появилось больше обтягивающих джинсов и лосин, которые теперь эффектно подчеркивают фигуру.
— Муж, пока служил в армии, подписал контракт для участия в СВО. И когда приехал домой в отпуск, был в шоке! Он ведь меня и не видел в таком образе никогда. Мы познакомились, когда я была «в теле». И сначала ему даже было непривычно. Но сейчас гордится моим результатом! Ему нравится, что тело обретает форму и мышцы. А некоторые знакомые, с которыми я давно не виделась, могут не узнать, если встретимся на улице.
Дарья ставит перед собой цель хорошо подкачаться к лету. Фото: из личного архива героини публикации.
Спорт и питание не только изменило внешний вид Дарьи, но и повлияло на ее жизнь. Она стала более активной, энергичной и жизнерадостной.
— Конечно, ходить с лишним весом было очень тяжело. Можно сказать, что таскала на себе почти еще одного человека! Летом я отдыхала в Грузии и в одном из зданий нужно было подняться на 100-ый этаж. Все поехали на лифте, а я и брат на спор решили подняться пешком. Мне это далось без проблем!
Дарья ставит перед собой цель хорошо подкачаться к лету. И уже даже задумывается о том, чтобы принять участие в соревнованиях по бодибилдингу и выступить на сцене. Но для этого нужна более серьезная подготовка.
— Иногда, когда смотрю на себя в зеркало, думаю: «Вот это да! Смогла же!». Я очень горжусь результатом!