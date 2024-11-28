Краевые власти предложили заменить именные стипендии грантами

Депутат Мария Коновалова отметила, что расходы на именные стипендии не очень существенные для регионального бюджета, и предложила их сохранить, а на гранты выделить отдельные средства. Еще несколько депутатов высказали мнение, что если гранты будут вручаться индивидуально, то у студентов не будет стимула к коллективной работе, без которой невозможен успешный проект. Дмитрий Самойлов пояснил, что министерство образования Прикамья готово проработать и учесть спорные моменты. По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять проект в двух чтениях на ноябрьском заседании заксобрания.