Краевые власти предложили заменить именные стипендии грантами

Как указано в финансово-экономическом обосновании к проекту, на сегодняшний день именные стипендии в размере 8 тыс. руб. в месяц получают около 50 студентов. На эти цели в региональном бюджете в 2024—2026 годах ежегодно предусмотрено 4,8 млн руб. в год. Эти средства с сентября 2027 года планируется использовать для единовременной выплаты грантов в размере 150 тыс. руб. по конкретным проектам.
«Таким образом, поддержка научной и научно-технической деятельности обучающихся не будет зависеть от достигнутых академических результатов, при этом будут созданы условия для реализации научного потенциала обучающихся и реализации молодежных инициатив», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Представляя инициативу на заседании комитета законодательного собрания по экономической политике, промышленности и налогам, краевой вице-премьер Дмитрий Самойлов отметил, что обсуждается только отмена именных стипендий, а стипендии для студентов с высокими баллами ЕГЭ сохраняются.
Депутат Мария Коновалова отметила, что расходы на именные стипендии не очень существенные для регионального бюджета, и предложила их сохранить, а на гранты выделить отдельные средства. Еще несколько депутатов высказали мнение, что если гранты будут вручаться индивидуально, то у студентов не будет стимула к коллективной работе, без которой невозможен успешный проект. Дмитрий Самойлов пояснил, что министерство образования Прикамья готово проработать и учесть спорные моменты. По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять проект в двух чтениях на ноябрьском заседании заксобрания.