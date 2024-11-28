Женщина в Минском районе сама себе продлила больничный, возбуждено уголовное дело

В Мачулищанский отдел милиции поступило сообщение от директора одной из школ Минского района о том, что одна из сотрудниц предоставила листок нетрудоспособности, который вызвал некоторые сомнения. Во время проведения проверки правоохранительные органы изъяли данный больничный лист и направили в Государственный комитет судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов.



Судебные эксперты установили, что в предоставленном листке нетрудоспособности изменено первоначальное содержание записи «14.09.24» в графе «По какое число включительно» на «16.09.24» способом выполнения поверх второй цифры. Остальные цифры также подвергались модификации, выполненной методом обводки. Правоохранители опросили девушку, которая призналась, что, находясь дома в Слуцке, внесла собственноручно в больничный лист изменения, чтобы скрыть свои прогулы.



Слуцким РОСК возбуждено уголовное дело.



Судебные эксперты напоминают, что подделка документов, в том числе и листка нетрудоспособности, влечет уголовную ответственность.