Нижний Новгород не намерен вводить турналог в 2025 году

По сведениям Минтуризма региона со ссылкой на данные мобильных операторов, с января по сентябрь 2024 года туристический поток в Нижегородскую область составил около 3,7 млн человек, что примерно на 11,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что по итогам 2024 года туристический поток в Нижегородскую область составит около 4,5 млн человек.