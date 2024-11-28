Нижний Новгород не намерен вводить турналог в 2025 году

Согласно информации, опасения субъектов гостиничного сектора на эту тему на встрече с бизнес-сообществом региона 27 ноября выразила общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
«Для муниципалитетов туристический налог — вещь полезная. Целесообразность введения такого сбора есть, деньги приличные город может получить на развитие. Что касается Нижнего Новгорода — вопрос обсуждался, но пока решение не принято. Я думаю, что налог будет введён обязательно, но не с 2025 года».
При этом чиновник выразил уверенность, что в перспективе туристический налог будет введён и на других туристически привлекательных территориях Нижегородской области.
Напомним, Земское собрание Городецкого округа Нижегородской области приняло решение о введении туристического налога в муниципалитете с 1 января 2025 года. В соответствии с документом, его первоначальная ставка определена в размере 1%, а к 2029 году достигнет 5%. Жители округа будут освобождены от его уплаты.
По сведениям Минтуризма региона со ссылкой на данные мобильных операторов, с января по сентябрь 2024 года туристический поток в Нижегородскую область составил около 3,7 млн человек, что примерно на 11,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что по итогам 2024 года туристический поток в Нижегородскую область составит около 4,5 млн человек.
При этом, по информации руководителя службы коммуникаций и работы со СМИ АНО «Центр 800» Андрея Сорвачёва на середину октября, турпоток в регион уже превысил 4 млн человек, к концу года планировалось приблизиться к 5 млн.
Как сообщалось ранее, в 2024 году в Нижегородской области не планируется введение туристического сбора. Сейчас проводится аналитика, изучается опыт других регионов, где введён сбор. По итогам изучения опыта применения туристического сбора будет рассмотрена целесообразность его введения на территории Нижегородской области.
Напомним, с 1 января 2025 года туристический налог начнут взимать в Казани и в ряде муниципалитетов Прикамья.
Введение туристического налога также обсуждают в Чувашии.
С 1 апреля в Санкт-Петербурге уже начали взимать курортный сбор с совершеннолетних гостей, проживающих в гостиницах, санаториях и др. объектах размещения. Его размер составляет 100 рублей в сутки. Средства планируется направить на развитие туристической инфраструктуры.
Как прокомментировала ИА «НТА-Приволжье» председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства при Торгово-промышленной палате Нижегородской области Татьяна Смайл, на туристический поток нижегородцев в северную столицу этот сбор не повлиял.