17000 рублей с квартиры: россиянам могут включить новую услугу в платёжки за ЖКХ

По информации экспертов, стоимость нужного оборудования находится в коридоре от 17 тысяч рублей до 90 тысяч. Предполагается, что камеры для слежения за процессом вывоза мусора будут связаны со специальными компьютерами, на которых все полученные данные будет обрабатывать искусственный интеллект.