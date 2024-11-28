17000 рублей с квартиры: россиянам могут включить новую услугу в платёжки за ЖКХ

Речь идёт об установке и обслуживании специальной видеокамеры, которая будет следить за вывозом мусора из придомовых контейнеров местными экологическими операторами, сообщает ИА DEITA.RU.
То, что такое новшество может стать повсеместным и обязательным, не исключают эксперты в сфере жилищного хозяйства. Как пишет Телеграм-канал «Управдом ЖКХ», данная инициатива может быть реализована в рамках разработки новой системы тарифообразования в сфере вывоза мусора.
Как объяснили специалисты, основная проблема в этом направлении заключается в том, что на данный момент большинство контейнерных площадок в России не оборудованы никакими камерами видеонаблюдением. Их придётся массово закупать. Эти расходы должны будут лечь на плечи собственников.
По информации экспертов, стоимость нужного оборудования находится в коридоре от 17 тысяч рублей до 90 тысяч. Предполагается, что камеры для слежения за процессом вывоза мусора будут связаны со специальными компьютерами, на которых все полученные данные будет обрабатывать искусственный интеллект.