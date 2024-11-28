Набережную Тухачевского за омским метромостом благоустроят в следующем году

В ходе бюджетного послания, которое состоялось 28 ноября, губернатор Виталий Хоценко рассказал, что благоустройство «Волочаевского» участка набережной запланировано на 2025 год. Параллельно власти планируют благоустроить Воскресенский сквер.
«Разбили набережную Иртыша на отдельные сектора, заботу о благоустройстве которых взяли на себя наши предприниматели», — сообщил глава региона.
Ранее мэр Омска Сергей Шелест рассказывал о планах по ремонту тротуаров и установке уличного освещения, а также о привлечении частного бизнеса к этому проекту.
Ожидается, что реализация планов позволит превратить набережную Тухачевского в современное и удобное место для прогулок и отдыха. Это станет очередным шагом на пути к созданию более уютного и безопасного общественного пространства в Омске.