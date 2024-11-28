Кентау отнесут к предкризисной зоне Приаралья

«Что это дает? Это дает дополнительную надбавку к заработной палате в размере 20%. Минздрав и Минэкологии провели соответствующие исследования, по итогам они признали, что есть влияние экологии на жителей Кентау и принято решение, что этот город можно отнести к этой экологической зоне. Но дополнительно это требует 6 млрд тенге. Мы сейчас рассматриваем предложение республики из каких источников эти средства будут — либо из республиканского, либо из местного бюджета. Но в целом, уже можно сказать, что такое решение (об отнесении Кентау к предкризисной зоне Приаралья — Прим. ред.) принято», — сказал он.