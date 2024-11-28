Туристический налог появится в Усть-Илимск с 2025 года

В Усть-Илимске со следующего года начнут действовать туристические сборы. Как сообщили в пресс-службе городской думы, к такому решению пришли депутаты на очередном заседании. Стоит отметить, что налоговые ставки убудет постепенно увеличиваться каждый год с 1% до 5% в 2029.