Туристический налог появится в Усть-Илимск с 2025 года

В Усть-Илимске со следующего года начнут действовать туристические сборы. Как сообщили в пресс-службе городской думы, к такому решению пришли депутаты на очередном заседании. Стоит отметить, что налоговые ставки убудет постепенно увеличиваться каждый год с 1% до 5% в 2029.
— Кроме того, предложено освободить от уплаты налога определенные категории граждан: многодетные семьи, несовершеннолетние дети и члены семей ветеранов боевых действий и ветеранов труда, при наличии соответствующих документов, — поделились в пресс-службе думы Усть-Илимска.
Также от налогообложения освободили семьи участников спецоперации и лиц выполняющих задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ начиная с 2025 года введут туристический сбор. Сумма будет не меньше 100 рублей. Она включена в оплату номера за сутки.