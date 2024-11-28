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Туристический налог появится в Усть-Илимск с 2025 года

Налоговые ставки будут постепенно подниматься до 2029 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимске со следующего года начнут действовать туристические сборы. Как сообщили в пресс-службе городской думы, к такому решению пришли депутаты на очередном заседании. Стоит отметить, что налоговые ставки убудет постепенно увеличиваться каждый год с 1% до 5% в 2029.

— Кроме того, предложено освободить от уплаты налога определенные категории граждан: многодетные семьи, несовершеннолетние дети и члены семей ветеранов боевых действий и ветеранов труда, при наличии соответствующих документов, — поделились в пресс-службе думы Усть-Илимска.

Также от налогообложения освободили семьи участников спецоперации и лиц выполняющих задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ начиная с 2025 года введут туристический сбор. Сумма будет не меньше 100 рублей. Она включена в оплату номера за сутки.