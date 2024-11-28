Название поезда для ВСМ Москва — Петербург выберут до конца года

Он уточнил, что обсуждение названия ведется вместе с партнерами. При этом учитываются результаты опросов, а также имеющихся брендов РЖД. «Окончательное решение по данному вопросу предполагается принять до конца текущего года», — заявил господин Колесников.
В РЖД ожидают, что запуск ВСМ увеличит долю бизнес-путешественников за счет сокращения времени в пути (2 часа 15 минут против четырех часов у «Сапсана». Заместитель гендиректора компании добавил, что в таких условиях будет развиваться деятельность девелоперов по направлению создания бизнес-центров и офисных зданий классов А и В.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что полная стоимость проекта ВСМ Москва — Петербург составит 2,349 трлн рублей.