Название поезда для ВСМ Москва — Петербург выберут до конца года

В РЖД ожидают, что запуск ВСМ увеличит долю бизнес-путешественников за счет сокращения времени в пути (2 часа 15 минут против четырех часов у «Сапсана». Заместитель гендиректора компании добавил, что в таких условиях будет развиваться деятельность девелоперов по направлению создания бизнес-центров и офисных зданий классов А и В.