Сочи признан самым экологичным городом России

Сочи официально признан самым экологически чистым городом России. Это показали результаты всероссийского исследования.
Эксперты отметили, что высокую оценку Сочи заслужил благодаря положительным отзывам местных жителей. Они удовлетворены состоянием окружающей среды в городе и работой коммунальных служб.
В частности, в историческом центре города сейчас благоустраивают пять новых скверов и высаживают много новых деревьев. По всем направлениям развития Сочи разработаны подробные планы, которые власти выполняют поэтапно с использованием новейших технологий, а самое главное в срок.
«Лично для меня — это новый стимул для дальнейшей работы: есть вопросы, которые ещё предстоит решить. И мы продолжаем наращивать проекты по созданию комфортной городской среды и улучшать нашу экологию» — сказал глава города Сочи Андрей Прошунин.