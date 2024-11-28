В Екатеринбурге пройдут облавы на «зайцев» в общественном транспорте

В Екатеринбурге пройдут массовые проверки безбилетников в общественном транспорте. Рейды состоятся в автобусах, трамваях и троллейбусах. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.
— Рейды проводятся в ежедневном режиме. Информация об участии в них Росгвардии не соответствует действительности, — пояснили в мэрии Екатеринбурга.
Ранее Депутаты Законодательного собрания Свердловской области единогласно одобрили повышение штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга со 100 до 2500 тысячи рублей. Размер штрафа изменили на заседании 28 мая 2024 года.
Тогда же сообщалось, что на рейды по поимке безбилетных пассажиров контролеры будут выходить вместе с сотрудниками Росгвардии. Информация не подтвердилась.