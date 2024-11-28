«Увидеть как можно больше»: О чем мечтает девочка, которая стареет за год на восемь лет

Заболевание отражается и на внешности ребятишек. Как и у других детей с прогерией, у Мелании нет волос, бровей и ресничек. Девочка не может плотно закрывать глазки, из-за чего роговица пересыхает. У нее почти нет жировой прослойки: кожа такая тонкая, что видна венозная сеть. А из-за проблем с суставами малышка передвигается, на полусогнутых ножках.