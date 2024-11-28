В Самарской области уровень заболеваемости ОРВИ превышал эпидпорог 13 недель

В Самарской области в этот эпидемический сезон гриппа и ОРВИ уровень заболеваемости в целом по совокупному населению превышал эпидпорог в течении 13-ти недель. Об особенностях сезона ОРВИ 2024 года рассказали в Роспотребнадзоре по Самарской области.