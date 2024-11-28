В Самарской области уровень заболеваемости ОРВИ превышал эпидпорог 13 недель

В Самарской области в этот эпидемический сезон гриппа и ОРВИ уровень заболеваемости в целом по совокупному населению превышал эпидпорог в течении 13-ти недель. Об особенностях сезона ОРВИ 2024 года рассказали в Роспотребнадзоре по Самарской области.
«Превышение эпидемических порогов заболеваемости составляло от 1,9% до 58,9%. Было отмечено превышение в возрастных группах 7−14 лет на 3,1%, 15 лет и старше — от 46,9% до 136,5%», — сообщили в пресс-службе.
Сейчас в регионе преобладают вирусы негриппозной этиологии, в том числе парагриппа, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы и др. Случаи заболевания гриппом пока единичны.
Уже привито более 1,7 миллиона человек, что составило 55,8% от общей численности населения Самарской области. Специалисты напоминают, начало и середина осени характеризуются подъемом заболеваемости ОРВИ, а циркуляции гриппа приходится на начало зимы с пиком заболеваемости в январе-феврале.