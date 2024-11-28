В Калининграде открыли поликлинику на улице Согласия

В Калининграде заработала новая поликлиника на улице Согласия. Учреждение открыли в четверг, 28 ноября.
Площадь поликлиники для взрослых и детей составляет 16 тысяч квадратных метров. Там подготовили кабинеты для специалистов, рентген- и функциональной диагностики, эндоскопии, физиотерапии, дневной стационар.
К учреждению прикрепили пациентов с участков Горбольницы № 4, которые обслуживаются в филиале на Лефорта, а также частично отделения № 6 Городской детской поликлиники. В общей сложности это около 38 тысяч человек. В учреждение трудоустроили 40 врачей и 35 специалистов среднего медперсонала. В поликлинику перевели тех, кто уже работал на местных участках. Некоторые сотрудники переехали из других регионов.
Визуально это, конечно, современная поликлиника. Она позволяет получить полный комплекс услуг для пациентов. И важно, чтобы в течение месяца быстро адаптировались и врачи, и пациенты к тому, кто и где может получать необходимую услугу. В целом это очень хорошее событие для города — появилось учреждение высокого уровня. Важно теперь, чтобы и качество специалистов, которые здесь работают, соответствовало ожиданиям населения, — заявил губернатор Алексей Беспрозванных.
Открытие поликлиники на Сельме переносили несколько раз. По словам главы региона, это было связано с проблемами поставки стройматериалов и бюрократическими проволочками. Летом Беспрозванных поручил активизировать работу по получению лицензий на медицинскую деятельность. Поликлинику обещали запустить до конца сентября.
Медицинское учреждение на Сельме начали строить в 2020 году. Это первая новая поликлиника в регионе за последние 30 лет. В апреле 2024-го её ввели в эксплуатацию.