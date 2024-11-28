В Калининграде открыли поликлинику на улице Согласия

Визуально это, конечно, современная поликлиника. Она позволяет получить полный комплекс услуг для пациентов. И важно, чтобы в течение месяца быстро адаптировались и врачи, и пациенты к тому, кто и где может получать необходимую услугу. В целом это очень хорошее событие для города — появилось учреждение высокого уровня. Важно теперь, чтобы и качество специалистов, которые здесь работают, соответствовало ожиданиям населения, — заявил губернатор Алексей Беспрозванных.