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Диана Арбенина упала с балкона во время выступления в Санкт-Петербурге

Рок-певица Диана Арбенина, также известная как лидер группы «Ночные Снайперы», упала с балкона во время концерта в клубе «А2» в Санкт-Петербурге. Зрители поймали артистку и помогли ей взобраться обратно.

Источник: Звук

Рок-певица Диана Арбенина, также известная как лидер группы «Ночные Снайперы», упала с балкона во время концерта в клубе «А2» в Санкт-Петербурге. Зрители поймали артистку и помогли ей взобраться обратно.

Арбенина перешла со сцены на балкон в зрительном зале. Там она перелезла через перила и провалилась сквозь ограничительную сетку на танцпол, пишет издание 78.ру.

Несмотря на инцидент, артистка продолжила выступление.

У меня абсолютная уверенность, что, когда я выхожу в зал, со мной ничего не случится. Сегодня вы мне доказали, что я могу делать все что захочу и вы меня поддержите, схватите и не дадите мне упасть. Спасибо! Я буду продолжать это делать.

Диана Арбенина.

певица.

После шоу солистка поделилась в своих соцсетях, что это был один из лучших ее концертов.

Ранее Диана Арбенина анонсировала альбом «трибьют арбенина», в котором разные музыканты исполнят песни ее коллектива «Ночные Снайперы». Релиз лонгплея намечен на 29 ноября.