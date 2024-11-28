Диана Арбенина упала с балкона во время выступления в Санкт-Петербурге

У меня абсолютная уверенность, что, когда я выхожу в зал, со мной ничего не случится. Сегодня вы мне доказали, что я могу делать все что захочу и вы меня поддержите, схватите и не дадите мне упасть. Спасибо! Я буду продолжать это делать.