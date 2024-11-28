Диана Арбенина упала с балкона во время выступления в Санкт-Петербурге

Рок-певица Диана Арбенина, также известная как лидер группы «Ночные Снайперы», упала с балкона во время концерта в клубе «А2» в Санкт-Петербурге. Зрители поймали артистку и помогли ей взобраться обратно.
Арбенина перешла со сцены на балкон в зрительном зале. Там она перелезла через перила и провалилась сквозь ограничительную сетку на танцпол, пишет издание 78.ру.
Несмотря на инцидент, артистка продолжила выступление.
У меня абсолютная уверенность, что, когда я выхожу в зал, со мной ничего не случится. Сегодня вы мне доказали, что я могу делать все что захочу и вы меня поддержите, схватите и не дадите мне упасть. Спасибо! Я буду продолжать это делать.
Диана Арбенина.
певица.
После шоу солистка поделилась в своих соцсетях, что это был один из лучших ее концертов.
Ранее Диана Арбенина анонсировала альбом «трибьют арбенина», в котором разные музыканты исполнят песни ее коллектива «Ночные Снайперы». Релиз лонгплея намечен на 29 ноября.