Омским ветеранам выплатят к 9 Мая по 255 тысяч рублей

В бюджетном послании к Законодательному собранию губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о предоставлении выплаты для инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Им ежегодно будут выплачивать по 255 тысяч рублей.
«История Омской области неразрывно связана с событиями, происходившими в период Великой Отечественной войны. Многие производства переехали в Омск. Это стало началом периода высокой концентрации промышленности в нашем регионе», — подчеркнул глава региона.
Напомним, что в следующем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. По данным Омского отделения Соцфонда, на май 2023 года в Омской области проживают 21 инвалид Великой Отечественной войны и 84 участника Великой Отечественной войны.