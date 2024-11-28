Омским ветеранам выплатят к 9 Мая по 255 тысяч рублей

Напомним, что в следующем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. По данным Омского отделения Соцфонда, на май 2023 года в Омской области проживают 21 инвалид Великой Отечественной войны и 84 участника Великой Отечественной войны.