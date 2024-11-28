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В Краснодаре запустят временный автобус № 0

Четыре автобуса будут работать на временном маршруте № 0 в Краснодаре.

Источник: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

В Краснодаре запустят временный автобус № 0. Транспорт выйдет на маршрут в течение часа. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Всего на временном маршруте будут работать четыре автобуса. Интервал движения составит 15 минут.

Напомним, происшествие на улице Московской в Краснодаре случилось вечером 27 ноября. Глубокая яма образовалась между трамвайными путями и дорогой. Движение общественного транспорта изменили, закрыли дорогу и для автомобилей.

Последствия провала планируют устранить до 5 декабря.