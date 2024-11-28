В этом году в Свердловском районе Красноярска прошло восемь продовольственных базаров

«Мы видим, что продовольственные базары пользуются большой популярностью как у покупателей, так и у продавцов, которые реализуют здесь свою продукцию», — говорит руководитель администрации района Лилия Назмутдинова. — Поэтому мы стремимся к тому, чтобы таких ярмарок стало больше. Кроме того, в этом году мы обратили внимание на то, что в районе не хватает торговых мест, и увеличили их количество".