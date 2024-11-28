В этом году в Свердловском районе Красноярска прошло восемь продовольственных базаров

В Свердловском районе Красноярска прошло восемь продовольственных базаров с начала года. В районных ярмарках участвовали малые товаропроизводители, индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства, физические лица из Балахтинского, Емельяновского, Ужурского, Сухобузимского, Казачинского районов края.
Как отмечают в мэрии, свою продукцию на ярмарках предлагали более 400 предпринимателей. Ее приобрели более 11 000 жителей района.
«Мы видим, что продовольственные базары пользуются большой популярностью как у покупателей, так и у продавцов, которые реализуют здесь свою продукцию», — говорит руководитель администрации района Лилия Назмутдинова. — Поэтому мы стремимся к тому, чтобы таких ярмарок стало больше. Кроме того, в этом году мы обратили внимание на то, что в районе не хватает торговых мест, и увеличили их количество".
Напомним, в этом году увеличили количество торговых мест — прилавки установили по ул. Судостроительная, 195, проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», 129, ул. Парашютной, 2.