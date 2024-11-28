В Ростове-на-Дону собираются построить «Хоккей-Арену» за 1 млрд рублей

В 2025 году на территории нового парка семейного отдыха в Ростове-на-Дону начнется строительство универсального дворца спорта с ледовой ареной. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Объект будет называться «Хоккей-Арена». Это продолжение концепции по развитию спортивного кластера на Левобережье, — написал Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, инвестор сейчас оформляет разрешение на строительство. Предварительно, речь идет о спортивно-развлекательном комплексе с объектами общепита площадью около 5 тысяч кв. метров. Создадут 500 зрительных мест. Общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей.
На ледовой площадке можно будет заниматься не только хоккеем, но и фигурным катанием.
— Поручил в течение 2−3 недель выдать разрешение на строительство и оказывать содействие реализации проекта. Сдать «Хоккей-Арену» должны в 2026 году, — добавил Алексей Логвиненко.