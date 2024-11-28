Развитию квантовых технологий РФ поспособствуют квалифицированные работодатели

По ее словам, в Росатоме с этой целью уже действуют курсы допобразования, где лекции читают ученые госкорпорации, работающие в сфере квантовых технологий. Кроме того, Росатом активно работает с вузами: специальные курсы в том или ином виде есть приблизительно в 15 вузах. В школах госкорпорация регулярно проводит «Уроки цифр», где знакомит школьников с основами квантовой физики и квантовых технологий. «Квантовых физиков потребуется точно больше, но очень важно, чтобы квантовые технологии стали достаточно знакомым понятием для довольно широкого круга людей», — резюмировала Екатерина Солнцева.