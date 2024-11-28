Развитию квантовых технологий РФ поспособствуют квалифицированные работодатели

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Квантовые технологии смогут успешно развиваться в России при наличии так называемых квалифицированных заказчиков — работодателей, который понимают, какие специалисты нужны для развития квантовой индустрии. Такое заявление сделала директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева на IV Конгрессе молодых ученых.
«Совершенно точно, нужны не только квантовые физики, хотя это очень важно для развития квантовых технологий, и квантовая физика, безусловно, должна получить больший фокус, чем сейчас она получает. Одна из задач — это создание такого “квалифицированного заказчика”, то есть квалифицированного работодателя, который понимает, какие специалисты нужны для того, чтобы развивать у себя квантовую индустрию», — сказала Солнцева в ходе выступления на сессии «Профессии будущего: квантовые технологии и рынок труда».
По ее словам, в Росатоме с этой целью уже действуют курсы допобразования, где лекции читают ученые госкорпорации, работающие в сфере квантовых технологий. Кроме того, Росатом активно работает с вузами: специальные курсы в том или ином виде есть приблизительно в 15 вузах. В школах госкорпорация регулярно проводит «Уроки цифр», где знакомит школьников с основами квантовой физики и квантовых технологий. «Квантовых физиков потребуется точно больше, но очень важно, чтобы квантовые технологии стали достаточно знакомым понятием для довольно широкого круга людей», — резюмировала Екатерина Солнцева.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27 — 29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. Организаторы конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, — Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.