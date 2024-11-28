Изучение солнечно-земных связей поможет предсказать будущее Земли

«Очень важный вопрос — солнечно-земные связи. Мы видим, как они влияют на нашу жизнь. Есть различные группировки, которые уже насчитывают тысячи спутников, и без них наша жизнь была бы уже очень сложной. Если эти спутники и группировки перестанут существовать или начнут сбоить, то мы увидим это и по связи, и по навигации, которой сегодня все пользуются. Солнечно-земные связи могут предсказать будущее нашей Земли и дать понимание о других звездах на примере нашего Солнца», — сказал он в ходе сессии на IV Конгрессе молодых ученых (КМУ).