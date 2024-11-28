Изучение солнечно-земных связей поможет предсказать будущее Земли

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Изучение солнечно-земных связей является важным, так как они могут предсказать будущее Земли, заявил президент РАН Геннадий Красников.
«Очень важный вопрос — солнечно-земные связи. Мы видим, как они влияют на нашу жизнь. Есть различные группировки, которые уже насчитывают тысячи спутников, и без них наша жизнь была бы уже очень сложной. Если эти спутники и группировки перестанут существовать или начнут сбоить, то мы увидим это и по связи, и по навигации, которой сегодня все пользуются. Солнечно-земные связи могут предсказать будущее нашей Земли и дать понимание о других звездах на примере нашего Солнца», — сказал он в ходе сессии на IV Конгрессе молодых ученых (КМУ).
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходит форум молодых ученых стран БРИКС и организован конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.