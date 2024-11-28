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Эксперт Соколов: употребление сладкого белка положительно действует на организм

Клинические испытания сладкого белка браззеина показали, что его употребление оказывает положительное влияние на организм человека, заявил научный сотрудник Российского университета медицины Филипп Соколов.

«60 участников (28 мужчин и 32 женщины) участвовали в клинико-лабораторных исследованиях, сборе интегральных показателей здоровья и психологическом анкетировании. Обработка результатов показала отсутствие негативных изменений интегральных показателей здоровья участников до и после применения сладкого белка в пищу. При этом улучшилось психологическое состояние», — сказал он в ходе сессии на IV Конгрессе молодых ученых (КМУ).

По его словам, результаты клинических испытаний, которые длились девять месяцев, указывают на безопасность применения сладкого белка в пищевой промышленности и положительное влияние на организм.

О сладком белке.

Сладкий белок, по информации пресс-службы компании «Эфко», в несколько тысяч раз слаще сахара, при этом он не вызывает инсулинового отклика и не повышает уровень сахара в крови.

«Отсутствие влияния на углеводный обмен и уровень глюкозы — критически важно при составлении пищевых рекомендаций пациентам с высоким ИМТ, инсулинорезистентностью, ожирением, преддиабетом, сахарным диабетом. Кроме этого, использование сладкого белка браззеина в составе продуктов продемонстрировало отсутствие аллергических реакций, что говорит о низкой аллергической настороженности, а также исследуемый опыт потребления продуктов не вызвал у добровольцев негативного психоэмоционального отклика», — сказал Соколов.

Как отметил директор по инновациям «Эфко» Ростислав Ковалевский, результаты клинических исследований показали, что сладкий белок «можно и пора интегрировать в массовое производство». «Уверен, что скоро сладкие белки займут свое место в здоровом рационе наших граждан, а еда будущего станет частью повседневной реальности», — сказал он.

О конгрессе.

IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходит форум молодых ученых стран БРИКС и организован конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.

Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.