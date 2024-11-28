Эксперт Соколов: употребление сладкого белка положительно действует на организм

«60 участников (28 мужчин и 32 женщины) участвовали в клинико-лабораторных исследованиях, сборе интегральных показателей здоровья и психологическом анкетировании. Обработка результатов показала отсутствие негативных изменений интегральных показателей здоровья участников до и после применения сладкого белка в пищу. При этом улучшилось психологическое состояние», — сказал он в ходе сессии на IV Конгрессе молодых ученых (КМУ).
По его словам, результаты клинических испытаний, которые длились девять месяцев, указывают на безопасность применения сладкого белка в пищевой промышленности и положительное влияние на организм.
О сладком белке.
Сладкий белок, по информации пресс-службы компании «Эфко», в несколько тысяч раз слаще сахара, при этом он не вызывает инсулинового отклика и не повышает уровень сахара в крови.
«Отсутствие влияния на углеводный обмен и уровень глюкозы — критически важно при составлении пищевых рекомендаций пациентам с высоким ИМТ, инсулинорезистентностью, ожирением, преддиабетом, сахарным диабетом. Кроме этого, использование сладкого белка браззеина в составе продуктов продемонстрировало отсутствие аллергических реакций, что говорит о низкой аллергической настороженности, а также исследуемый опыт потребления продуктов не вызвал у добровольцев негативного психоэмоционального отклика», — сказал Соколов.
Как отметил директор по инновациям «Эфко» Ростислав Ковалевский, результаты клинических исследований показали, что сладкий белок «можно и пора интегрировать в массовое производство». «Уверен, что скоро сладкие белки займут свое место в здоровом рационе наших граждан, а еда будущего станет частью повседневной реальности», — сказал он.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходит форум молодых ученых стран БРИКС и организован конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.