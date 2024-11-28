Екатеринбуржец в третий раз выиграл крупный приз в лотерее

Екатеринбуржец признался, что уже пытался анализировать архивы тиражей, однако это ему не помогло. На этот раз он не рассчитывал получить крупный приз. Купил несколько билетов и в одном из них отметил больше чисел. Именно это и помогло мужчине. Деньги станут подарком на Новый год для семьи уральца и его семьи, в которой растут сын и дочь. Однако на что именно потратить сотни тысяч мужчина еще не решил.