Екатеринбуржец в третий раз выиграл крупный приз в лотерее

Житель Екатеринбурга в третий раз выиграл крупный денежный приз благодаря лотерее. Ему удалось получить больше 600 тысяч рублей. Об этом сообщили организаторы.
Руслан Ганиев любитель лотерей. Ему уже дважды улыбалась удача. В первый раз ему удалось выиграть 300 тысяча, а потом еще 400 тысяч.
— В 271784-м тираже лотереи «Проще, чем дважды два» счастливчик выиграл суперприз — 604 305 рублей. Мужчина отметил в билете дополнительные числа, благодаря этому сумма выигрыша увеличилась и составила 622 785 рублей, — пояснили представители лотереи.
Екатеринбуржец признался, что уже пытался анализировать архивы тиражей, однако это ему не помогло. На этот раз он не рассчитывал получить крупный приз. Купил несколько билетов и в одном из них отметил больше чисел. Именно это и помогло мужчине. Деньги станут подарком на Новый год для семьи уральца и его семьи, в которой растут сын и дочь. Однако на что именно потратить сотни тысяч мужчина еще не решил.