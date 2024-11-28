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Екатеринбуржец в третий раз выиграл крупный приз в лотерее

Житель Екатеринбурга трижды выиграл крупную сумму благодаря лотерее.

Источник: Комсомольская правда

Житель Екатеринбурга в третий раз выиграл крупный денежный приз благодаря лотерее. Ему удалось получить больше 600 тысяч рублей. Об этом сообщили организаторы.

Руслан Ганиев любитель лотерей. Ему уже дважды улыбалась удача. В первый раз ему удалось выиграть 300 тысяча, а потом еще 400 тысяч.

— В 271784-м тираже лотереи «Проще, чем дважды два» счастливчик выиграл суперприз — 604 305 рублей. Мужчина отметил в билете дополнительные числа, благодаря этому сумма выигрыша увеличилась и составила 622 785 рублей, — пояснили представители лотереи.

Екатеринбуржец признался, что уже пытался анализировать архивы тиражей, однако это ему не помогло. На этот раз он не рассчитывал получить крупный приз. Купил несколько билетов и в одном из них отметил больше чисел. Именно это и помогло мужчине. Деньги станут подарком на Новый год для семьи уральца и его семьи, в которой растут сын и дочь. Однако на что именно потратить сотни тысяч мужчина еще не решил.