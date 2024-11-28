В Ростове построят новый ипподром

В администрации Ростова-на-Дону состоялось заседание Совета по инвестициям. Как сообщила глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко, в общей сложности было рассмотрено и одобрено к реализации пять проектов.
«ВАЖНО СОХРАНИТЬ СИМВОЛ ДОНСКОЙ СТОЛИЦЫ».
Два из них касаются строительства жилого комплекса и ипподрома на левом берегу Дона. ЖК разместится на территории старого ипподрома.
— Идея о переносе старого комплекса возникла давно, но сейчас появился инвестор, который готов воссоздать этот уникальный исторический для города объект на новом месте. Для нас важно сохранить этот символ донской столицы более чем с вековой историей. Он должен приобрести вторую жизнь и стать новым центром притяжения спортсменов-профессионалов и любителей лошадей, — прокомментировал глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
В ЖК предусмотрен подземный паркинг. Фото: пресс-служба городской администрации.
В качестве новой площадки выбрали свободный участок площадью 37 га на левом берегу Дона по ул. Пойменной вдоль Восточного шоссе.
— Наше главное требование — это должен быть профессиональный спорткомплекс, разработанный совместно с экспертами конного спорта, — подчеркнул на заседании Алексей Валентинович.
Согласно концепции, комплекс будет построен в едином архитектурном стиле и станет не только новой культурной ценностью города, но и иллюстрацией сохранения его исторического наследия.
Сейчас разрабатывается эскизный проект. К реализации инвестор намерен приступить уже в следующем году. Инвестиции оцениваются в 4,5 млрд рублей.
Конно-спортивный комплекс начнут строить на левом берегу в следующем году. Фото: пресс-служба городской администрации.
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ.
Предполагается, что на территории конно-спортивного комплекса разместится торговая галерея, зона променада, гостиница и, конечно, сам ипподром.
— Поставил перед инвестором условие — пока не будут начаты работы по строительству нового ипподрома, он не сможет приступить к воплощению своей второй задумки, а именно: возведению на месте старого ипподрома на ул. Малюгиной многофункционального жилого комплекса. Концепция проекта также была представлена на Совете по инвестициям.
По проекту, жилой комплекс будет состоять из многоквартирных домов, ТРЦ, офисных зданий, культурных и спортивных объектов, двух детсадов, школы, подземной парковки, кинотеатр под открытым небом.
Жилой комплекс в Кировском районе города обещает быть комфортным, современным и многофункциональным. Фото: пресс-служба городской администрации.
— Что очень важно, инвестор сохранит исторический павильон ипподрома. В нем разместятся креативное пространство для детей, хобби-рум, кафе, магазин, выставочная экспозиция, — сообщил Алексей Валентинович.
Этот жилищный проект непростой, энергоемкий, рассчитан на период до 2032 года включительно. Инвестор собирается вложить в него более 50 млрд рублей.
— Отдельно необходимо проработать вопрос с развитием транспортной инфраструктуры вокруг этой территории. К слову, в Генплане уже заложено продление Кировского проспекта до ул. Текучева. А мы со своей стороны будем контролировать исполнение всех принятых им на себя обязательств, — подытожил Алексей Логвиненко.
Также на заседании Совета по инвестициям рассмотрели проект строительства ледового дворца. «Хоккей-Арена» появится на левом берегу. Кроме этого, планируется активно развивать западную часть донской столицы.