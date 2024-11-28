В Ростове построят новый ипподром

— Идея о переносе старого комплекса возникла давно, но сейчас появился инвестор, который готов воссоздать этот уникальный исторический для города объект на новом месте. Для нас важно сохранить этот символ донской столицы более чем с вековой историей. Он должен приобрести вторую жизнь и стать новым центром притяжения спортсменов-профессионалов и любителей лошадей, — прокомментировал глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.