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В Осинском районе ограничили движение для фур и автобусов

Дорога от поселка Приморский до села Унгин покрылась льдом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Осинском районе Иркутской области решили ограничить движение габаритного транспорта. А все из-за того, что на дороге от поселка Приморский до села Унгин появился стекловидный лед. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

— В настоящее время экипажи ДПС, несущие службу на Александровском тракте, информируют граждан о действующем ограничении и соблюдении всех мер предосторожности в процессе движения. — поделились в ведомстве.

Инспекторы также отметили, что в ближайшее время стоит воздержаться от поездок в направлении сел.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимске со следующего года начнет действовать туристический налог.