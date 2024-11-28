Гимназия в Башкирии лишила учителей части зарплаты

Администрация гимназии № 2 г. Стерлитамака лишила преподавателей стимулирующих выплат.
Как сообщают в Гострудинспекции, к ним поступила коллективная жалоба о нарушении трудовых прав. Учителя школы сообщили, что положенные стимулирующие выплаты им перестали начислять с января 2024 года. В частности, при ежемесячном расчете не учитывались повышающие коэффициенты за ведение профильных предметов и другие надбавки, распределение которых зависит от результативности труда, определяемой комиссионным решением. Это нарушает требования ч. 6 ст. 136 ТК РФ.
В качестве причины невыплат заявлялось о перерасходе фондов по педагогическому персоналу из республиканского бюджета.
«Это не является основанием для невыплаты в полном объёме заработной платы работникам, в связи с чем Гострудинспекцией направлены запросы в региональные Министерство финансов и Министерство образования и науки. Факт того, что выплата предусмотренных доплат поставлена в зависимость от наличия финансовых средств работодателя, нельзя назвать правомерным», — заявила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.
Руководителю гимназии выдано предостережение, информация передана в прокуратуру республики для восстановления нарушенных прав педагогов.